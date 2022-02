Duecento aeroporti in Europa firmano la Dichiarazione di Tolosa per la decarbonizzazione

16:56

È stata siglata da più di 200 aeroporti europei lo scorso 4 febbraio la ‘Dichiarazione di Tolosa’, un passo molto significativo, che apre la strada a scenari concreti sul tema della decarbonizzazione del settore aviation.

Per la prima volta, infatti, i governi, la Commissione Europea, l'industria, i sindacati e gli altri stakeholders chiave si sono allineati formalmente sul settore e lanciano l'istituzione di un Patto dell'Ue per la Decarbonizzazione dell'aviazione e, a livello mondiale, la volontà di Icao di fissare un obiettivo globale per l'aviazione internazionale entro la fine dell'anno.



“Tutti gli aeroporti che sottoscrivono questa dichiarazione stanno facendo una differenza tangibile per il nostro futuro in termini di industria, economia e società, continuando a dimostrare ambizione, visione ed eccellenza nelle loro azioni sostenibili. Ammiro e applaudo ognuno di loro” ha detto Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe.