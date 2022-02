Air France-Klm: Land of Fashion entra nel programma Flying Blue

15:55

Land of Fashion e Air France-Klm insieme per una partnership che in futuro potrebbe portare a ulteriori sviluppi. Per intanto, l’accordo riguarda l’ingresso di Land of Fashion nel programma Flying Blue di Air France, Klm e Transavia.

In pratica, gli euro spesi in uno dei cinque outlet parte del circuito si trasformano in miglia – un euro uguale a un miglio - nell'ambito del programma frequent flyer al quale si è iscritti.



“Si tratta della prima partnership worldwide dedicata ai clienti italiani nell’ottica di dare un ‘tocco locale’ al programma – ha spiegato il direttore commerciale di Air France Klm East Mediterranean, Wouter Gregorowitsch (a destra nella foto insieme, da sinistra, a Ezio Dell'Orto, chief marketing officer di Hubsolute; Lucia Impiccini, marketing director Eastern Mediterranean di Air France-Klm; Simona Brognoli; Luca Zaccomer) -. Vogliamo essere sempre più vicini al cliente, legandoci a partner che, come noi, siano particolarmente sensibili alla sostenibilità. Si tratta di un primo passo che potrebbe fare da esempio ad altri accordi”.



Dal punto di vista di Land of Fashion, "l’accordo rappresenta un plus in più per la nostra clientela – aggiunge l'head of marketing di Land of Fashion Luca Zaccomer (secondo da destra nella foto) – che nella seconda parte del 2021 stava tornando ai livelli del 2019. Il trend di ripresa purtroppo si è interrotto a fine anno, ma ora le prospettive di recupero sono ottime”.



Il programma Flying Blue, forte di 18 milioni di socinel mondo, di cui 500mila in Italia, dovrebbe dare una marcia in più a Land of Fashion, il cui obiettivo rimane quello di integrarsi nel territorio che ospita gli outlet dando vita a iniziative di cui possano beneficiare tutti.



“La domanda è cambiata – precisa Gregorowitsch – e il nostro compito è quello di ascoltare e dare risposta alle nuove esigenze dei clienti. Da qui la scelta di aprire a nuove opportunità, come quella dello shopping in outlet”.



L’iniziativa verrà veicolata da entrambi i partner, come sottoilineato da Simona Brognoli, marketing coordinator East Mediterranean di Air France-Klm, sfruttando newsletter, canali social e campagne ad hoc per il cliente finale.

I.C.