Iberia si unisce alla corsa agli States: nove destinazioni e 120 voli alla settimana

10:47

Nove destinazioni e fino a 120 voli alla settimana. Si inserisce anche Iberia nella corsa all’aumento dei collegamenti sugli Stati Uniti a partire dal prossimo orario estivo e il vettore del Gruppo Iag lancia una grande offensiva su quella che storicamente è sempre stata una delle destinazioni di punta del network a lungo raggio.

Per la prossima estate la compagnia spagnola inserirà tre new entry da Madrid: Dallas, Washington e San Francisco. Le prime due avranno quattro frequenze settimanali, mentre il volo sulla California si fermerà a tre e saranno attive dal primo di giugno e fino all’autunno. Previsto inoltre un aumento della capacità nei collegamenti su New York, Boston e Los Angeles, mentre il volo su Miami arriverà a 14 frequenze alla settimana e quello su Chicago a sette.



Confermata anche la rotta su Porto Rico, che avrà cinque frequenze alla settimana-