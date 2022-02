08:03

Treni, aerei e anche navi bloccate in tutta Italia il prossimo 8 marzo. Il mese inizia con uno sciopero generale che coinvolgerà anche i trasporti.

Le prime agitazioni del mese di marzo saranno dunque il giorno 8, con uno stop di 24 ore per il trasporto aereo. Si fermeranno anche i treni, con un’agitazione che durerà su tutta Italia dalle 00.01 del 8 marzo alle 21. Sciopero anche nel comparto marittimo, con 24 ore di stop nei collegamenti sia per le isola maggiori che per le isole minori.



Altro stop, relativo però solo al trasporto ferroviario, il 24 marzo, con uno sciopero nazionale di 24 ore dalle 21 del 24 alle 21 del 25 marzo.



Sciopero, invece, nel trasporto aereo il giorno 25, con il personale di Linate e Malpensa che si asterrà dal lavoro per 24 ore.