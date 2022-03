Emergenza Ucraina: le compagnie di trasporto si mobilitano in aiuto dei rifugiati

15:09

L’emergenza in Ucraina sta mobilitando alcuni vettori attivi sul fronte dei trasporti. È il caso ad esempio di MarinoBus, che risponde agli appelli alla solidarietà nei confronti dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto che cercano rifugio anche in Italia.

A chi è fornito di passaporto ucraino, MarinoBus offre gratuitamente la possibilità di viaggiare sui propri automezzi di linea – impiegati nelle tratte a lunga percorrenza - per riuscire a raggiungere le mete più distanti, ad esempio Puglia, Campania, Calabria e Basilicata da tutte le città del Centro-Nord Italia servite. Il servizio permetterà così di rendere più semplici i ricongiungimenti dei profughi con i familiari che vivono in Italia o il raggiungimento di luoghi di ospitalità sicuri.



Il servizio è già attivo e, per usufruire di questa possibilità, è necessario rivolgersi al call center dell’azienda che risponde al numero telefonico +39 080.3112335: a rispondere sarà il personale MarinoBus in grado di dialogare nelle principali lingue europee. “Di fronte a una situazione così drammatica e preoccupante, non si può restare semplici spettatori ma si ha il dovere etico di sostenere, con un aiuto concreto e nei limiti delle proprie possibilità, bambini, donne e uomini che arrivano dall’Ucraina in un Paese straniero. In MarinoBus, ci siamo trovati tutti concordi sulla necessità di fare anche la nostra parte: cercheremo di fare del nostro meglio, sperando che possa presto prevalere la ragione e questa tragica guerra concludersi” commenta Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus.



I vettori

Anche Wizz Air ha annunciato che sosterrà i rifugiati ucraini offrendo loro 100mila posti gratuiti su tutti i voli dell’Europa continentale in partenza dai Paesi confinanti con l’Ucraina, ovvero Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania.

Wizz Air si impegna ad aiutare i rifugiati a raggiungere le loro destinazioni finali, qualsiasi esse siano. Wizz Air ha anche aggiunto aerei più capienti e incrementato il numero dei voli dai Paesi confinanti con l’Europa per rendere più agevole il movimento dei rifugiati. Inoltre, la compagnia offrirà anche delle tariffe di emergenza a quote speciali. I 100mila posti gratuiti e le tariffe di emergenza saranno disponibili per tutto il mese di marzo.



József Váradi, ceo di Wizz Air, ha dichiarato: “I nostri cuori sono con il popolo ucraino durante questa crisi. Siamo impegnati ad aiutare il maggior numero possibile di rifugiati ucraini a raggiungere un luogo sicuro, ed è per questo che offriamo loro 100mila posti gratuiti in partenza dai Paesi confinanti e tariffe speciali di emergenza su tutti gli altri voli. Abbiamo già visto grandi sforzi umanitari sul posto da parte del nostro personale in tutta la rete, e come azienda abbiamo voluto fare la nostra parte”.