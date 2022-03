Wizz Air Abu Dhabi espande il network sullo Sri Lanka

09:48

Wizz Air Abu Dhabi amplia la rete di collegamenti. La compagnia ha annunciato una nuova destinazione, ovvero Mattala in Sri Lanka. Gli aerei del vettore decolleranno verso la meta ogni lunedì, mercoledì e venerdì, per un totale di tre voli settimanali.

Come riporta travelmole.com, per Wizz Air si tratta della prima destinazione dell’Asia meridionale e viene proposta con un’attenzione particolare per il traffico leisure, dal momento che Mattala si trova in una posizione strategica per il raggiungimento delle principali attrazioni turistiche.