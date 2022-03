09:47

Una gara a tre con la sorpresa dell’ultima ora dell’ufficializzazione da parte di Air France-Klm e Delta di un’offerta in cordata con un fondo di investimento già coinvolto a più riprese nel settore turistico. Il processo di privatizzazione di Ita Airways entra nel vivo e salgono le candidature, rendendo il percorso che vedeva il duo Msc e Lufthansa gran favorito per l’acquisizione della maggioranza più tortuoso ora.

Non solo. Sul tavolo del Governo sarebbe infatti arrivata anche una terza candidatura ufficiale che secondo alcuni rumors sarebbe riconducibile a un fondo di investimento molto attivo con le compagnie low cost, il cui nome però al momento non è stato rivelato.



Il progetto

Secondo quanto anticipato da Repubblica.it, la proposta confezionata dai vettori partner nella joint venture transatlantica e il fondo si avvicinerebbe molto al progetto messo in campo da Msc e il gruppo tedesco, con l’obiettivo di sfruttare al massimo le sinergie che si possono creare nel settore turistico, con un occhio in particolare al segmento delle crociere. Nessuna indiscrezione invece al momento sulla terza offerta, sulla quale si sa solo che sarebbe anche questa ampiamente circostanziata.



Le prossime tappe

A livello tecnico, intanto, entro domani dovrebbero essere nominati i due advisor del Ministero del Tesoro, uno finanziario e uno legale, chiamati alla valutazione delle offerte anche dal punto di vista della fattibilità a livello di Antitrust. Poi, in una seconda fase, sarà la volta dell’apertura della data room.