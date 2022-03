10:40

La sua identità potrebbe rimanere sconosciuta per sempre visto il vincolo di riservatezza richiesto dal diretto interessato, libero da obblighi legati a una eventuale quotazione in Borsa. Quello che è certo è che a sorpresa, all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per la privatizzazione di Ita Airways e il via libera per l’accesso alla data room, la cordata composta da Msc e Lufthansa trova sulla propria strada un rivale la cui offerta viene giudicata al momento solida e circostanziata. Anzi sarebbero addirittura due le proposte, ma la seconda sarebbe stata per ora rimandata al mittente in attesa di un’offerta maggiormente strutturata.



I dettagli

Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la new entry nel processo di vendita dell’erede di Alitalia avrebbe dettagliato il proprio piano per la compagnia e l’iter per la sua valutazione, con un progetto che sembrerebbe rispettare i paletti che il Ministero del Tesoro aveva posto nel decreto.



Msc e Lufthansa comunque in vantaggio

Nonostante questa mossa a sorpresa, allo stato attuale quella di Msc e Lufthansa sembra essere la proposta più solida e maggiormente quotata anche dal Governo. Non solo. Dalla cordata starebbe per arrivare anche un memorandum d’intesa con un approfondimento del progetto di gestione della compagnia, nel cui azionariato Msc deterrà la maggioranza.