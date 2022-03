Ita Airways e il programma Volare: le novità per la stagione estiva

16:34

"Si chiama 'Volare' ed è il programma di fidelizzazione lanciato da Ita Airways in concomitanza con l'ingresso in scena della nuova compagnia. Ora, con l'avvicinarsi della stagione estiva, il piano si arricchisce di nuove funzionalità per rispondere alle aspettativa dei clienti frequent flyer. E lo fa poggiandosi su quattro pilastri: libertà, personalizzazione, scelta e connessione. Il primo di questi punta tutto sul tema della flessibilità declinato sia nell'accumulo, sia nell'utilizzo dei punti, con la novità dell'eliminazione di qualsiasi limite sull'acquisto dei biglietti premio in termini di classe e di date...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)