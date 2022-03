Grimaldi Lines è partner della Carta Nazionale Giovani

08:00

Grimaldi Lines aderisce alla Carta Nazionale Giovani. La compagnia di navigazione è tra i partner dello strumento digitale per gli under 35, ideato e promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e dal Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Grimaldi Lines garantirà ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni una riduzione del 12% (diritti fissi esclusi) su tutti i collegamenti marittimi operati da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia, con l’eccezione delle tratte in servizio di continuità territoriale (Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e Napoli-Palermo-Cagliari) per le quali lo sconto è del 10% (diritti fissi esclusi).



“Siamo stati tra le prime aziende che hanno aderito a questo progetto. Ci ha infatti entusiasmato l’idea di uno strumento digitale creato per offrire alle nuove generazioni tante interessanti opportunità - dichiara in una nota Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines -. La Carta Giovani Nazionale è in linea con i nostri valori aziendali e con la grande attenzione che da sempre riserviamo alla crescita e alla formazione dei ragazzi. Ne è testimonianza il progetto Grimaldi Educa, che racchiude in sé tutte le proposte per gli studenti delle scuole italiane: i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento da svolgere a bordo delle nostre navi, i viaggi di istruzione, gli eventi a tema e la scontistica dedicata”.



Per accedere all’agevolazione, sarà sufficiente effettuare la prenotazione sul sito web della compagnia, inserendo l’apposito codice di sconto, segnalato dall’app.