Grimaldi Lines sostiene il Rally Italia Sardegna 2022

21:00

Grimaldi Lines offrirà tariffe agevolate a chi vorrà assistere al Rally Italia Sardegna 2022, che si terrà ad Alghero dal 2 al 5 giugno 2022.

Pubblicità

Grazie a un accordo con ACI Sport, la compagnia di navigazione permetterà a coloro che assisteranno alla tappa italiana del World Rally Championship di usufruire di una riduzione del 30% (diritti fissi esclusi) sulle rotte verso Olbia o Porto Torres.



Le agevolazioni sono valide, infatti, per le prenotazioni effettuate entro il 1° giugno 2022 per partenze tra il 23 maggio e il 19 giugno 2022 sulle linee: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Barcellona-Porto Torres e viceversa.



La prenotazione potrà essere effettuata sul sito della compagnia, via mail all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it, tramite il call center al numero 081 496444, oppure presso i punti vendita Grimaldi Tours o le biglietterie portuali Grimaldi Lines, indicando la convenzione e il codice sconto RIS2022.



Anche i team in gara potranno usufruire di tariffe agevolate, che verranno applicate allo staff, nonché alle vetture e alle bisarche marittime al seguito, sugli stessi collegamenti marittimi.