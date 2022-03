21:00

Dopo due anni, British Airways torna a volare verso Sidney. La compagnia aerea, dopo lo stop legato alle restrizioni ai viaggi per contrastare il Covid, offre ora un servizio giornaliero da Heathrow verso la città australiana.

Un collegamento importante, come riporta ttgmedia.com, dal momento che lo scalo britannico è da sempre una delle porte di accesso principali per gli australiani in arrivo in Europa, sia per affari che per turismo. E a questo bisogna anche aggiungere i legami storici tra Inghilterra e Australia, che hanno mantenuto profonde relazioni commerciali e talvolta anche familiari.