Wizz Air collegherà Cluj con Torino e Napoli

21:00

Ancora due new entry nella programmazione estiva di Wizz Air sull’Italia. Si tratta di un doppio volo sulla Penisola dalla città romena di Cluj: i collegamenti verranno effettuati sugli scali di Torino Caselle e Napoli Capodichino e verranno attivate a partire dal mese di agosto.

“Oggi, siamo entusiasti di annunciare altre due nuove rotte in partenza dall’Italia per la Romania che ci auguriamo possano rafforzare ulteriormente l’interscambio tra questi due Paesi – ha detto Paulina Gosk, corporate communication manager della compagnia -. Per noi è anche un altro modo per sottolineare il nostro impegno verso i clienti italiani continuando ad offrire le tariffe più basse possibili, abbinandole anche ad un'eccellente esperienza a bordo”.



In precedenza Wizz Air aveva annunciato anche l’ingresso nel network, a partire da settembre, del volo tra Rimini e Bucarest.