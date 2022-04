08:13

Il mese di aprile non si presenta particolarmente intenso per quanto riguarda scioperi e manifestazioni, ma qualche data da segnare sul calendario per avvisare i clienti delle possibili difficoltà a viaggiare c’è comunque.

Pubblicità

La prima data è l’11 aprile, giorno in cui sciopereranno i lavoratori dell’Enav, Ente nazionale per l’assistenza al volo, per 4 ore, creando non pochi disagi nel trasporto aereo. Accanto a loro si asterranno dal lavoro anche i dipendenti della compagnia Vueling in Italia.



La giornata però più difficile per i trasporti in Italia sarà il 22 aprile, giorno in cui è stata proclamato uno sciopero generale a cui aderiranno anche i lavoratori delle aziende legate alla mobilità.



Sui diversi settori sarà differente l’articolazione: nel trasporto aereo lo sciopero sarà di 24 ore, così come nel trasporto su rotaia, a partire dalle 21 del 21 aprile fino alle 21 del 22 aprile. Infine, nel trasporto marittimo saranno 24 ore di sciopero. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati per l’aumento di salari e pensioni a tutela di lavoratori e pensionati dalla speculazione e dall'inflazione divenute ancora più aggressive con l’avvio del conflitto in Ucraina.



Infine, il 28 aprile è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale, ma articolato su orari differenti a seconda dei diversi territori.