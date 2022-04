La Russia riapre i voli verso 52 paesi ‘amici’

11:55

Le restrizioni sui voli dalla Russia verso 52 Paesi potrebbero cadere dal prossimo 9 aprile. Si tratta delle limitazioni legate al contrasto alla diffusione del Covid, ma l’allentamento della stretta riguarderebbe una lista di nazioni considerate ‘amiche’.

Tra le destinazioni ‘aperte’ per la Russia, come ha annunciato il Governo del Paese, ci sarebbero Argentima, India e Sud Africa. Come precisa simpleflying.com, le destinazioni consentite si collocano in Africa, Medio Oriente, Asia, Sud America e America centrale. L’elenco comprende infatti anche mete come Brasile, Cina, Turchia, Israele, India, Pakistan, Corea del Nord, Seychelles e Arabia Saudita.



Uno sguardo allo schedule dei principali aeroporti russi consente di vedere, tra i vettori che stanno operando sulla Russia, nomi come Emirates, Air Arabia, Etihad, SriLankan, Qatar e Air China.