12:30

Iag non arretra sull’acquisizione di Air Europa. Nonostante le resistenze di Josè Hidalgo (patron di Globalia e del vettore) e i problemi causati dalla pandemia, il Gruppo spera di chiudere definitivamente l’affare “entro 18 mesi”. Lo ha dichiarato intervenendo al forum ‘Wake Up’ l’amministratore delegato, Luis Gallego, il quale, con un velo di ironia, ha sottolineato che se la società continua a partecipare a questa “soap opera”, è perché “sarebbe un peccato per la Spagna rinunciare all’opportunità di avere un hub capace di competere con i grandi hub europei”, riporta hosteltur.com.

Verso la scalata

Lo scorso 17 marzo Iag e Globalia hanno siglato un accordo con cui il Gruppo guidato da Gallego concederà a Air Europa un prestito di 100 milioni di euro in 7 anni, trasformabile in una partecipazione nel vettore fino al 20% del capitale.



La quota inizialmente sarà del 20% per poi “crescere al 100%”, ha continuato l’a.d. di Iag. In questo modo Gallego confida nella creazione di un hub spagnolo con un numero di aerei paragonabile a quello del Gruppo Air France-Klm ad Amsterdam.