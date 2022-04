L'impegno di Ryanair su Torino, da giugno il nuovo volo per Praga

12:23

Decollerà il 5 giugno il primo dei collegamenti operati quest'estate da Ryanair da Torino a Praga due volte la settimana, il martedì e la domenica. Una rotta che porta a 36 il numero di quelle effettuate da Caselle per un totale, spiega il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, “di 300 voli settimanali che collegano 15 Paesi e offrono un'ampia scelta verso le migliori destinazioni del nostro network, dando al turismo di Torino una spinta necessaria dopo due estati perse”.

Il business per la regione

Il capoluogo piemontese non potrà che trarre giovamento da questa nuovo volo, come spiega l’amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno: “Ci sarà infatti la possibilità sia di avere nuovi visitatori per l’intero territorio piemontese da un Paese che sino ad oggi non era collegato direttamente con Torino e il Piemonte - fa notare -, sia di aggiungere una nuova meta, peraltro fortemente richiesta, per le vacanze dei piemontesi”.



Si rinnova la richiesta al Governo

Il vettore ha dunque deciso di rafforzare l'impegno verso Torino e il Piemonte. Un impegno che però, secondo Bolla, ha bisogno di un incentivo in più: “Con il ritorno della fiducia dei consumatori - sostiene infatti il country manager - chiediamo al Governo italiano di eliminare su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025 la ‘tassa sul turismo’, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L'eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair”.