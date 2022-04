Air Europa lancia i biglietti NFT: “Così rivoluzioniamo il trasporto aereo”

10:31

Air Europa apre una nuova frontiera per il trasporto aereo. La compagnia aerea spagnola ha lanciato infatti la prima serie di biglietti NFT (non-fungible token).

Il vettore abbraccia così la nuova tecnologia basata sulla tecnologia blockchain, dando vita, spiega preferente.com, a un nuovo NFT, che combina informazioni digitali con esperienze e servizi. "In questo modo - ha fatto sapere Globalia (gruppo cui fa capo il vettore) - aggiungiamo un nuovo canale per la vendita dei biglietti aerei e una nuova forma di pagamento per i nostri clienti”.



Cosa sono gli NFTticket

Ma come funzionano gli NFTticket? I clienti possono acquistare i biglietti, che vengono subito archiviati in un wallet sicuro a cui è possibile accedere da qualsiasi dispositivo. Per utilizzarli basta esibire l’NFT al banco del check-in, dove sarà poi tramutato in un documento di viaggio per l’imbarco.



Commentando l’operazione, Bernardo Botella, direttore vendite globali di Air Europa, ha spiegato che “l’innovazione è nel nostro Dna”, aggiungendo che “le tecnologie NFT potrebbero rappresentare il prossimo grande salto nel mondo del turismo”.