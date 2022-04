SunExpress, conto alla rovescia per il Milano-Izmir

15:10

SunExpress investe sull’Italia con il nuovo volo diretto da Malpensa a Izmir, in Turchia. Il collegamento, di meno di 3 ore, inizierà lunedì 2 maggio e sarà operato due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, con un Boeing 737.

La compagnia aerea turco-tedesca, con sede ad Adalia, è stata fondata nell’ottobre 1989 come joint venture tra Turkish Airlines e Lufthansa. Opera voli di linea e charter verso più di 60 destinazioni in 30 Paesi europei, ma anche in Nord Africa. Questo volo per Izmir si collega anche ad Antalya, altra destinazione dalla forte vocazione turistica soprattutto per il balneare.