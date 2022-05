MarinoBus lancia la formula tariffaria Postopiù

16:24

Una nuova formula tariffaria per MarinoBus, che entrerà in vigore dal prossimo 1 giugno, da quando i bus a lunga percorrenza torneranno a viaggiare a pieno carico.

Si chiama Postopiù e consente ai passeggeri di viaggiare in modalità premium, cioè con la garanzia che il posto adiacente al proprio resti vacante, con la possibilità di stivare 3 bagagli oltre a quello a mano da portare a bordo e con l’occasione di fruire di opportunità esclusive e promozioni stagionali che saranno via via presentate dall’azienda.



“È superfluo sottolineare come il miglioramento della situazione sanitaria e l’allentamento delle restrizioni rappresentino un’autentica svolta non solo per la nostra azienda ma per l’intero settore e, ancor prima, per i passeggeri da cui ci attendiamo prenotazioni nonché apprezzamento anche per l’odierna novità tariffaria – dice Gerardo Marino (nella foto), amministratore unico di MarinoBus -. È come se sancisse un progressivo ritorno alla ‘normalità’ e alla ‘libertà’ in tempi che, purtroppo, di normale e libero talvolta hanno ancora poco”.



Nelle scorse settimane, l’azienda si è impegnata in un’azione di solidarietà a favore dei rifugiati ucraini in ingresso nel nostro Paese e bisognosi di raggiungerne le destinazioni più lontane, garantendo loro la possibilità di viaggiare gratuitamente sui propri automezzi di linea e raggiungere così Puglia, Campania, Calabria e Basilicata da tutte le città servite del Nord Italia.