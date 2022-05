Rivoluzione Vueling, entro la fine dell’anno venderà biglietti nel Metaverso

10:46

Vueling apre una nuova frontiera per il trasporto aereo. Entro la fine del 2022 la low cost spagnola inizierà a vendere biglietti nel Metaverso, aprendo così un nuovo canale di distribuzione.

L’operazione sarà realizzata in collaborazione con Next Earth, terzo Metaverso per numero di utenti (oltre 230.000 utenti e 45.000 proprietari virtuali) - e con IoMob, startup spagnola specializzata in mobilità condivisa.



Come venderà

Quest’ultima creerà un’app dedicata che potrà essere utilizzata nel metaverso Next Earth e che, oltre ai voli, offrirà servizi di mobilità anche in loco (e-scooter, scooter, Uber, trasporti pubblici, ecc.).



Tutto ciò che sarà acquistato in questo spazio potrà effettivamente essere utilizzato nel mondo reale.



Attraverso l’applicazione, inoltre, l’utente potrà accedere a informazioni su tutti i viaggi offerti nel mondo reale, l’impronta ecologica di ogni fase e i mezzi più adatti per ogni spostamento.



L'obiettivo del vettore, spiega in una nota Jesús Monzó, Distribution Strategy and Alliances Manager di Vueling, "è sfruttare la tecnologia e gli ambienti virtuali, come il Metaverso, per offrire un'esperienza sempre più ricca, più semplice e personalizzata al cliente che pianifica un viaggio".