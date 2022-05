Wizz Air fa rotta sull’Arabia Saudita

12:19

C’è l’Arabia Saudita nel mirino di Wizz Air. La compagnia aerea ha siglato un memorandum di intesa con il Ministero degli Investimenti del Regno al fine di valutare possibilità di sviluppo nella destinazione, ora sempre più alla ribalta del turismo internazionale.

L’accordo, riporta simpleflying.com, è in linea con la vision dell’Arabia Saudita, che tra gli obiettivi prevede di triplicare il traffico dei passeggeri entro il 2030.



La low cost ha fatto sapere che le due parti lavoreranno in sinergia su potenziali investimenti e modelli operativi per promuovere l’offerta turistica della destianzione e aumentare la connettività.