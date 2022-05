Wizz Air, 10mila biglietti gratuiti per i rifugiati ucraini

19:30

Wizz Air continua a sostenere la popolazione ucraina. La compagnia aerea offrirà 10.000 biglietti gratuiti ai rifugiati per viaggiare dal 14 maggio al 15 giugno dai Paesi confinanti con l'Ucraina (Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia) verso il Regno Unito.

L’operazione, realizzata in collaborazione con le organizzazioni no profit 'Choose Love', 'The Shapiro Foundation', 'The Steve Morgan Foundation' e 'USPUK', mira a sostenere il programma del Governo britannico 'Homes for Ukraine'.



I biglietti gratuiti messi a disposizione dalla low cost sono disponibili su un totale di 61 rotte che la compagnia opera da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia verso il Regno Unito e comprendono un bagaglio a mano e un bagaglio da stiva (fino a 32 kg) per persona.



"Siamo lieti che Wizz Air possa continuare a sostenere i rifugiati ucraini nell'ambito del programma Homes for Ukraine del governo britannico – spiega in una nota József Váradi, ceo di Wizz Air -. Ci auguriamo che questa iniziativa aiuti molti ucraini a raggiungere presto un luogo sicuro nel Regno Unito. Abbiamo già assistito a grandi sforzi umanitari sul campo da parte del nostro personale in tutto il nostro network e, dopo l'offerta di 100.000 biglietti gratuiti per i rifugiati ucraini a marzo e aprile, volevamo continuare a fare la nostra parte in questi sforzi".