Corsica Sardinia Ferries spinge sulle prenotazioni: al via la nuova campagna

09:19

Corsica Sardinia Ferries spinge sull’estate. Parte oggi la nuova campagna promozionale che prevede speciali riduzioni sui collegamenti verso Corsica, Sardegna e Isola d’Elba per chi prenota un viaggio entro il 28 maggio.

L’agevolazione sarà valida per le partenze programmate entro il 31 dicembre 2022. È disponibile, fa sapere con una nota la compagnia di navigazione, “su moltissimi viaggi diurni e notturni, su passeggeri, auto e moto e permette di pianificare le prossime vacanze estive con anticipo e serenità, grazie all’opzioneFLEX, che consente modifiche a volontà”.



Nello specifico, la promozione è valida sulle tariffe di passeggeri e veicoli (auto e moto), tasse e diritti esclusi, non è retroattiva ed è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti. I biglietti emessi in questa tariffa sono flessibili, quindi modificabili a volontà e rimborsabili fino al 90%.