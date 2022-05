di Lino Vuotto

14:00

“Attualmente sono confermati i voli annuali da Milano Malpensa a New York Jfk e da Roma Fiumicino a Philadelphia”. Cristina Casati (nella foto), regional sales manager Southeast Europe di American Airlines, anticipa così la prossima programmazione invernale del vettore Usa, che conferma quindi la volontà di tornare a essere presente tutto l’anno sul mercato italiano dopo una programmazione estiva tornata ad alto livello. E lo schedule potrebbe essere ulteriormente rivisto.

Italia terzo mercato europeo

“American è sempre molto attenta alla domanda dei passeggeri e pronta ad adattare il proprio network per soddisfarla al meglio - prosegue -. Siamo in attesa di ricevere nuovi aeromobili e questo sarà un elemento chiave per poter espandere ulteriormente il nostro network globale”. Non a caso la Penisola si posiziona attualmente come terzo mercato europeo dopo Regno Unito e Spagna e “sicuramente è interessante notare - aggiunge Casati - come il mercato italiano sia caratterizzato da una forte domanda proveniente sia dagli Stati Uniti sia dall’Italia e con entrambi i segmenti leisure e business travel”.



Per questa estate, tuttavia, è il segmento leisure che attualmente sta facendo da traino con quello corporate un po’ più lento “ma stiamo vedendo segnali incoraggianti e contiamo molto sul rapporto di lunga data che abbiamo con i partner del trade”. Ma non c’è un po’ troppa competizione sulla Penisola? “In American – risponde la manager - vediamo con favore la concorrenza. In qualità di compagnia aerea più grande del mondo, siamo in grado di offrire ai nostri clienti un network globale senza pari, fornendo allo stesso tempo prodotti di alta qualità come i nostri aeromobili all'avanguardia e un eccellente servizio clienti”.