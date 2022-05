di Amina D'Addario

Ridurre 'drasticamente' i tempi di percorrenza di alcune tratte, sinergie con gli armatori per intercettare il traffico crocieristico valorizzazione dei treni storici e dei regionali per raggiungere i luoghi meno noti della Penisola, collegare porti e aeroporti. Passa anche attraverso la crescita della domanda turistica il piano di sviluppo del Gruppo Fs illustrato ieri a Roma dall’amministratore delegato Luigi Ferraris.

“Lanceremo a breve una business unit dedicata al Turismo, non perché - ha spiegato Ferraris - vogliamo fare concorrenza agli albergatori, ma semplicemente perché pensiamo che oggi ci sia una grande domanda di turismo lento e di itinerari alternativi. E lì che vogliamo creare le condizioni, soprattutto nei weekend, per percorsi alternativi e soluzioni a favore delle famiglie”.



Ma molto, secondo il manager, andrà fatto anche per sviluppare sinergie con il mondo delle crociere e connessioni sempre più strette con porti e aeroporti. “Prima del Covid avevamo milioni di passeggeri che sbarcavano in più porti italiani e la maggior parte di questi si muoveva via auto. Se riusciamo a creare un meccanismo di cooperazione con i grandi armatori, potremo portare questo traffico su treno rendendo tutto più facile e più gestibile”.



A questo va poi ad aggiungersi l’ulteriore incremento del turismo lento a bordo di treni storici. “Macchine meravigliose che - ha evidenziato Ferarris - ci hanno permesso di riscoprire itinerari meno noti”, così come linee ferroviarie “precedentemente dismesse per le quali invece oggi c’è una crescente richiesta”.



Ma sempre più rilevanti sono anche le attività internazionali in Europa, con ricavi destinati a passare dagli 1,8 miliardi del 2019 ai circa 5 del 2031. Tra le novità annunciate dal gruppo, i servizi sulla nuova linea ad alta velocità che collegherà Londra con Birmingham e Manchester e il debutto in Spagna del Frecciarossa 1000 entro la fine del 2022.