Milano Malpensa, inaugurata la SIXT Diamond Lounge al Terminal 1

19:30

Cresce l’attenzione al cliente da parte di SIXT che, in data odierna, ha inaugurato la nuova SIXT Diamond Lounge all’interno del Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa. L’esclusivo spazio, dedicato ai titolari di Diamond Card, in una superficie di più di 30 metri quadri permette non solo di noleggiare un’auto approfittando dell’accesso prioritario a una selezione di veicoli premium, ma anche di ottimizzare il tempo e rilassarsi prima di proseguire il proprio viaggio.

A disposizione della clientela comode poltrone, postazioni di lavoro, Wi-Fi e ancora l’area bar. “Le SIXT Diamond Lounge sono situate nei più importanti aeroporti del mondo, tra cui, non poteva certo mancare Milano Malpensa. Siamo quindi orgogliosi di aver raggiunto questo ulteriore traguardo che ci permette inoltre di consolidare la collaborazione con Malpensa Airport, contribuendo a rafforzarne lo status di eccellenza italiana”, ha dichiarato Angelo Ghigliano, vice president & managing director di SIXT Italia, responsabile per Operation, Fleet, Performance & Skills, Sales e Marketing. L. F.