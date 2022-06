di Lino Vuotto

08:15

"La storia di AeroItalia? Nasce da una telefonata, una chiamata di German Efromovich che mi chiedeva se potevo fargli da advisor per una due diligence su una compagnia italiana. I risultati non erano stati positivi e allora è partita l'idea di cominciare da zero e creare un nuovo vettore". Parte così il racconto di Gaetano Intrieri (nella foto), docente universitario a La Sapienza di Roma ed esperto di trasporto aereo chiamato ora a guidare la compagnia voluta dall'imprenditore con un passato da 'creatore' di Avianca e salito agli onori della cronaca in Italia per avere più volte tentato di impossessarsi di Alitalia, senza successo, e poi proporsi anche come partner per l'avvio di Ita Airways.

In questa intervista rilasciata a TTG Italia, l'amministratore delegato per la prima volta entra nei dettagli del progetto dopo il primo esordio in queste settimane nel segmento charter; esordio a cui farà seguito da luglio l'avvio delle operazioni di linea dall'aeroporto di Forlì con nove rotte verso Alghero, Brindisi, Catania, Lamezia, Lampedusa, Napoli, Olbia e Trapani oltre a Malta come prima destinazione fuori dai confini nazionali.



L'intervista completa è disponibile sulla Digital edition di TTG a questo link