Asiana Airlines torna a volare dall’Italia

08:47

Dopo due anni di stop legato alla pandemia, sono ripresi i voli diretti tra l’Italia e la Corea del Sud, grazie ai collegamenti di Asiana Airlines tra Roma Fiumicino e Seoul.

Pubblicità

“La riattivazione dei collegamenti diretti tra Roma e la Corea del Sud rappresenta un importante segnale per la ripresa della connettività aerea con l’Estremo Oriente che speriamo possa vedere sempre più Paesi riaprirsi ai mercati internazionali - dice Federico Scriboni, head of aviation business development per Aeroporti di Roma -. Siamo orgogliosi che Asiana abbia scelto Roma nell’ambito della propria strategia di ricostruzione del network intercontinentale”.



Per il momento il volo Asiana Airlines avrà frequenza bisettimanale, con partenza ogni martedì e sabato. Grazie ai collegamenti di Asiana Airlines, facendo scalo all’aeroporto Incheon di Seoul, sarà possibile raggiungere altre mete, tra cui Giappone, Cina e alcune zone del Pacifico.



“La ripresa dei voli con due frequenze alla settimana è un primo importante passo per il ripristino della connettività aerea tra Italia e la Corea del Sud e auspichiamo in una rapida ripresa dei flussi turistici e business tra i reciproci Paesi” spiega Kim Hyeoktae, general manager Italy di Asiana.