L’estate di Anek Lines dall’Italia alla Grecia

15:55

Anek Lines rinnova la sua offerta di rotte fra l’Italia e la Grecia, con una serie di partenza che per tutta l’estate collegheranno Venezia, Ancona e Bari con i porti di Corfù, Igoumenitsa e Patrasso.

Le linee sono operate in in joint service con Superfast Ferries e Blue Star Ferries, così come le rotte dal Pireo a Creta, alle quali clienti di Anek dall’Italia possono accedere con riduzioni sul biglietto.



Il viaggio con Anek si trasforma così in una sorta di passaporto anche per la Grecia insulare: oltre alla riduzione sulle rotte Pireo-Creta, infatti, i passeggeri possono ottenere riduzioni anche sulle tratte per Milos, Santorini, Anafi, Rodi, Karpathos, Kassos e Chalki.



Le proposte commerciali

Molte le iniziative per venire incontro alle esigenze dei clienti: Anek Lines propone infatti una serie di tariffe con riduzioni per famiglie e amici (20%), per bambini (50%), per senior (20%) e uno sconto del 30% sui biglietti di ritorno.



Sulle navi Anek è inoltre possibile per i camperisti scegliere la formula ‘Campeggio a bordo’, che permette di utilizzare il proprio camper come cabina nel corso della traversata ed è anche possibile trasportare i propri animali da compagnia.