Lufthansa e Klm alle adv:

di Amina D'Addario

08:38

Klm e Lufthansa corrono ai ripari e, per limitare i disagi dovuti alla congestione del traffico aereo che sta coinvolgendo sia le compagnie aeree sia gli aeroporti, indicano alle agenzie una serie di misure operative, che rimarranno in vigore per tutta l'estate.

Aumenta il Mct

In una nota inviata ieri ai dettaglianti, Klm ha avvertito che al fine di “garantire un’alternativa in giornata” ai passeggeri rimasti a terra verrà dedicato “un certo numero di posti sui voli europei in partenza da Amsterdam dopo le 20”. Al contempo viene aumentato il tempo minimo di coincidenza (Mct) per tutti i voli in connessione dall’aeroporto di Schiphol. Una misura, spiegano dalla compagnia, “adottata per prevenire la situazione attuale durante la quale non siamo in grado di rispettare il normale Mct”, che passa da 40 a 60 minuti per i collegamenti intraeuropei e da 50 a 70 minuti per gli altri. I provvedimenti riguardano i voli Klm, Air France e anche quelli Delta in coincidenza.



Personale aggiuntivo

Si muove nella stessa direzione Lufthansa, che in una comunicazione diffusa in queste ore alla distribuzione informa che, nonostante le "numerose misure" intraprese e la decisione di assumere "personale aggiuntivo per garantire la massima stabilità del programma di volo", verranno comunque cancellati “altri 2.200 voli su un totale di circa 80.000 voli per luglio e agosto 2022".

Le cancellazioni, si legge nella nota, "riguarderanno voli nazionali tedeschi selezionati e voli in Europa, ad eccezione delle destinazioni di vacanza più popolari che sono al completo durante l'alta stagione. Inoltre, potrebbero verificarsi cambiamenti di orario”.



Disagi in settembre

Ma i disagi riguardano anche la prima settimana di settembre. Lufthansa ha in particolare anticipato che “cancellerà altri 600 voli (su un totale di circa 15.000 voli programmati) la prossima settimana e che Eurowings “effettuerà cancellazioni di voli dal 5 luglio alla fine di ottobre 2022”. Per quanto riguarda i sistemi di prenotazioni, il gruppo avverte che i passeggeri interessati dalle cancellazioni “saranno riprenotati automaticamente, ove possibile”. Nel caso di collegamenti di trasferimento, “potrebbe essere necessario il reeboking manuale dei voli feeder”.