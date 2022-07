Klm da record: salgono a 13 le rotte estive sugli Stati Uniti

08:00

Nonostante Amsterdam abbia limitato il numero di passeggeri quest’estate Klm offre il 9% di voli in più negli Stati Uniti rispetto all’estate del 2019. Il numero record di collegamenti ha fatto sì che il vettore sia diventato il decimo fornitore di voli diretti tra l’Europa e gli States venendo dopo United Airlines, Delta Air Lines (il cui principale aeroporto in Europa è Amsterdam), e ancora American Airlines, British Airlines, Lufthansa, Air France, Virgin Atlantic, Turkish Airlines e Aer Lingus.

Come spiega Simple Flying, ad aiutare l'ascesa di Klm dall’undicesimo al decimo posto - superando Icelandair - è stata l'introduzione del collegamento sulla capitale del Texas, Austin, e il raddoppio dei voli per Las Vegas. Da metà ottobre riprenderà anche il volo per Miami, di solito operato solo d'inverno.

In tutto le rotte della summer di Klm sono 13, due in più rispetto al 2019.