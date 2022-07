10:28

Wizz Air mira a registrare un profitto quest'estate nonostante si sia impegnata a ridurre la capacità di un ulteriore 5%. La compagnia mira a evitare ulteriori cancellazioni, prevedendo però di ridurre il suo piano voli del 5% rispetto a quanto stabilito in giugno. La previsione di crescita dei posti disponibili rispetto al 2020 dovrebbe quindi attestarsi sul 35% circa.

Come riportato da TTG Media, l’amministratore delegato Jozsef Varadi ha dichiarato: "All'inizio del nuovo anno fiscale siamo pronti a fornire il nostro programma voli estivi più ampio di sempre e la crescita più rapida del settore. La crescita pianificata per i primi due trimestri dell’anno è superiore al 30% e al 40% rispetto al 2020 rispettivamente. Per l’intero anno prevediamo un incremento ancora più forte rispetto all’anno finanziario 2020".

Wizz prevede poi di ottenere un profitto operativo durante il secondo trimestre (luglio-settembre) "con un incremento dei ricavi e dei prezzi". I risultati del primo trimestre verranno resi noti il 27 luglio.



Intanto, il load factor di luglio supera il 90%. "La riduzione della capacità - unita alla forte domanda da parte dei consumatori durante l'estate - sta generando un incremento delle tariffe" ha precisato ancora Varadi a TTG Media.