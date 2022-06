Wizz Air vola in Arabia Saudita a Damman da Roma, Vienna e Abu Dhabi

09:21

Primi voli in direzione Arabia Saudita per Wizz Air, che da settembre aprirà i collegamenti su Damman da Roma, Vienna e Abu Dhabi. E’ questo il primo effetto del Memorandum of Understanding con Ministero degli Investimenti del Regno dell'Arabia Saudita con il supporto del Saudi National Air Connectivity Programme (un'iniziativa del Ministero del Turismo) per sostenere lo sviluppo del settore turistico saudita.

"Wizz Air è impegnata ad aumentare la connettività globale verso destinazioni meravigliose con reali opportunità di crescita ed espansione – ha commentato il presidente Robert Carey -. L'Arabia Saudita è un mercato molto interessante e la nostra espansione porterà nel Regno viaggi a bassissimo costo”.