Altavilla, Ita Airways: “A giugno primo utile della compagnia”

di Amina D'Addario

13:27

Ita Airways ha chiuso il mese di giugno in utile. A parlare del “risultato non banale” raggiunto dal vettore è stato il presidente Alfredo Altavilla a margine della presentazione a Fiumicino della nuova partnership con l’Autodromo Nazionale di Monza.

“Nel mese di giugno Ita ha chiuso in utile e ha prodotto cassa. E' un mese solo, ma - ha sottolineato Altavilla - è un segnale per la squadra che abbiamo lavorato bene per intercettare il ritorno del business”. Il manager ha poi precisato che Ebit e cashflow sono risultati “positivi” nonostante il caro fuel e che “se non avessimo avuto l’impatto del carburante, avremmo fatto decisamente meglio. La gestione operativa della compagnia - ha aggiunto - sta andando meglio del previsto”.



In attesa del via libera ufficiale del Mef alla trattativa diretta con la cordata Msc-Lufthansa Altavillla ha poi sostenuto che la redditività del vettore potrà essere garantita solo dalla diversificazione delle sue attività: “A livello industriale mi auguro che Ita Airways possa avere un portafoglio di prodotto non limitato soltanto al business del trasporto passeggeri, perché quello che mette più a rischio la sostenibilità a lungo termine di una compagnia aerea è l’essere eccessivamente focalizzata sul trasporto passeggeri”.



Non ha caso, ha proseguito Altavilla, “le compagnie che sono state in grado di assorbire meglio gli anni della pandemia e che oggi assorbono meglio l’impatto del costo del fuel sono proprio quelle che hanno anche un’attività cargo importante e quelle in grado di assicurare attività di charter”.