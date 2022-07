09:21

Potrebbe arrivare già in giornata l’annuncio ufficiale da parte dell’esecutivo sul via libera per la trattativa diretta con la cordata Msc-Lufthansa. La sua proposta per rilevare Ita Airways, infatti, avrebbe ricevuto il placet del Ministero dell’Economia, su indicazione anche degli advisor, e si attende ora solamente l’ok anche da parte del premier Mario Draghi.

Quindi la prospettata accelerazione, dopo avere concesso qualche giorno in più di riflessione e analisi dei dati ai due contendenti per la compagnia aerea (il secondo, ricordiamo, è il fondo Certares), sembra essere arrivata e, come prospettato sin dall’inizio, l’offerta del colosso dello shipping insieme al gruppo tedesco pare avere avuto la meglio un po’ sotto tutti i punti di vista, si legge su Corriere.it: migliori prospettive economiche, sociali e di strategia.



I prossimi passi

Cosa resterà da definire allora nella trattativa diretta: intanto la quota in mano allo stato e come questa potrà essere utilizzata in termini di governance. Quella del 20% sembra ormai più che un’ipotesi ma il Governo vuole comunque avere voce in capitolo con una rappresentanza nel cda. E sempre in merito alla quota andrà definita la road map per arrivare alla cessione, per portare alla totale privatizzazione.