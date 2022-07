08:47

"In questa calda estate non è mancata la sorpresa dell'ultimo minuto a cui ci ha abituato qualsiasi operazione che veda per protagonista la principale compagnia aerea italiana. E così mercoledì 13 luglio mentre tutti attendevano il via libera del premier Draghi alla trattativa in esclusiva con Msc e Lufthansa per la privatizzazione di Ita Airways, esplode la 'bomba' del Movimento 5 Stelle. E Mario Draghi si vede costretto a concentrarsi sull'estremo tentativo di salvataggio del Governo, per poi arrivare alle dimissioni il giorno successivo. E il via libera per Ita viene rimandato.

Cosa succederà ora (in tutti i sensi) è presto per dirlo e i sei personaggi in cerca d'autore chiamati direttamente in causa per questa importante operazione restano ancora alla finestra. Allora nell'attesa andiamo a scoprire gli attori in causa in questa (tentata) vendita...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)