Farnborough Airshow: Delta e la Boeing iniziano subito con il botto

09:44

Si apre subito con un grosso colpo di mercato da parte di Delta e della Boeing l’edizione 2022 del Farnborough Airshow, che torna dopo tre anni di assenza. Il vettore americano piazza subito un maxi ordine al costruttore Usa con una commessa da 100 737Max 10 più un opzione per altri 30. E la Boeing archivia la prima giornata con un secondo ordine per 22 B777-8 cargo da parte di Ana Holdings.

Tornando al vettore statunitense, per Delta si tratta di un ritorno alla Boeing dopo una lunga assenza: erano infatti 10 anni, si legge su Simpleflying, che non arrivava un ordine tutto americano. Non solo: per Delta si tratta anche del primo ordine della famiglia dei Max, ancora assente dalla sua flotta, unico caso tra le major Usa.



E sul fronte delle commesse si attendono altri colpi di scena già a partire da oggi, con il possibile arrivo di mosse miliardarie da parte delle società di leasing.