World2Fly decolla da Porto verso Punta Cana

08:00

Ha preso il via ieri, con il volo inaugurale con a bordo 400 persone, il collegamento di World2Fly da Porto a Punta Cana.

Il volo viene operato con un A330, una volta la settimana fino al 13 settembre.



Come precisa preferente.com, al momento la flotta della compagnia del gruppo Iberostar conta tre aeromobili per il lungo raggio: un A330-300 basato a Lisbona e due A350-900 basati a Madrid. Ma l'ampliamento dell'offerta è vicino con l'arrivo del terzo A350, che sarà consegnato a maggio del prossimo anno.



Pochi giorni fa la compagnia aveva debuttato sulle rotte tra Europa e Stati Uniti con il volo in partenza da Madrid e diretto verso Orlando.