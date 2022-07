Luton: il caldo danneggia la pista, voli cancellati

14:53

Non c'è pace nei cieli di Londra. In aggiunta ai ben noti problemi dello scalo di Heathrow, nelle ultime ore si sono aggiunte le difficoltà di Luton, questa volta legate al caldo. Le temperature oltre la norma, infatti, hanno danneggiato la pista, che in alcuni tratti si è addirittura sciolta.

Come riporta preferente.com, l'incidente ha costretto l'aeroporto a cnacellare alcuni voli questa settimana.



Il problema, in realtà, sarebbe rapidamente risolvibile, come ha precisato l'aeroporto stesso. Tuttavia il timore è che il fenomeno possa ripetersi ancora prima della fine dell'ondata di caldo. Per questo motivo lo scalo chiede ai passeggeri di verificare lo stato del volo prima di metersi in viaggio. Inoltre anche alcune compagnie ferroviarie starebbero registrando problemi sempre a causa delle temperature.