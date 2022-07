Cathay Pacific torna a Milano Malpensa: volo settimanale dall’8 ottobre

09:21

Tornerà a volare su Milano Malpensa da Hong Kong Cathay Pacific. Il volo, sospeso dai tempi della pandemia, sarà operativo dal prossimo 8 ottobre con una frequenza alla settimana.

“Mese dopo mesi i nostri operativi si sono modellati in modo flessibile sulle richieste del mercato, per garantire ai passeggeri una continuità di servizio nel rispetto delle normative – spiega Maggie Wong, area manager Southern Europe -. Nel secondo semestre del 2022 ripristineremo anche i voli da e per Madrid, e il rafforzamento dei collegamenti dall’Europa migliorerà le coincidenze per raggiungere, via Hong Kong, le altre destinazioni coperte dal nostro network in Asia Pacifico tra cui Cina, Giappone, Filippine, Thailandia e Australia”.



La rotta sarà effettuata utilizzando un A350-900 con una configurazione a tre classi e un totale di 334 posti disponibili (46 in business class, 32 in premium economy e 256 in economy).