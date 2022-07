Trasporto aereo, mancano 2,1 milioni di posti di lavoro: i dati Boeing

10:18

La forte ripresa dei viaggi commerciali sta facendo scattare la corsa al personale da parte dei vettori. Una corsa che si preannuncia impegnativa, dal momento che, in base ai dati del Technician Outlook di Boeing saranno 2,1 milioni i posti da trovare tra il personale aeronautico nei prossimi 20 anni.

Le previsioni a lungo termine mostrano come, nei prossimi due decenni, saranno necessari 602mila piloti, 610mila tecnici di manutenzione e 899mila membri dell'equipaggio di cabina per supportare la crescita della flotta commerciale globale. Quest’ultima, infatti, è destinata a raddoppiare fino a raggiungere i 47.080 aerei entro il 2041, secondo il Commercial Market Outlook recentemente pubblicato da Boeing.



Come riportato da eTurboNews Cina, Europa e Nord America rappresentano oltre la metà della domanda totale di nuovo personale. Le regioni a più rapida crescita sono invece l'Africa, il Sud-Est asiatico e l'Asia meridionale.



Necessaria una formazione efficace

"Mentre l'industria dell'aviazione commerciale si riprende dalla pandemia e pianifica uno sviluppo a lungo termine - dichiara Chris Broom, vice president, Commercial Training Solutions, Boeing Global Services - prevediamo una domanda costante e crescente di personale aeronautico, nonché la continua necessità di una formazione altamente efficace".