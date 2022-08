Aeroporto di Palermo: luglio oltre i livelli del 2019

09:22

L'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo tocca numeri record. Luglio registra infatti oltre 800mila passeggeri in un solo mese con un +3,53% sul traffico dello stesso periodo del 2019 (802.656 pax Vs 755.265).

I voli operati a luglio 2022 sono stati 5.618 (Vs 5.506 a luglio 2019), un +2,03% rispetto a due anni fa, con un load factor più elevato. Come riporta palermotoday.it, a incidere per il 32,28% è stato il traffico internazionale, che su questi primi sette mesi del 2022 ha raggiunto il 26,59%.



Complessivamente, da gennaio a oggi sono stati 3.988.377 i passeggeri in transito nello scalo siciliano, un +0,76% sul 2019, con un +3,71% del numero dei voli decollati rispetto alla finestra gennaio-luglio del 2019.



Gaia Guarino