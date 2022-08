08:33

Sei punti da chiarire. E soprattutto sei punti per cercare di strappare qualcosa in più nella partita della vendita di Ita Airways. Emergono i contenuti delle richieste del Governo ai due contendenti (Msc-Lufthansa e Certares con Af-Klm e Delta) per le nuove offerte da depositare entro la mezzanotte del 22 agosto e chiudere poi definitivamente il processo di privatizzazione della compagnia erede di Alitalia.



Le questioni

Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, i temi da chiarire sono il valore dell’offerta, la governance, il ruolo e le quote del Ministero del Tesoro, il management, i bilanci e i tempi dell’operazione. Sul primo punto è noto che il ribasso effettuato da entrambi nella seconda offerta ha lasciato l’esecutivo con l’amaro in bocca e si cercherebbe di incassare di più rispetto a quanto prospettato. Inoltre il Tesoro vorrebbe contare di più nella nuova compagine e punterebbe a una quota maggiore rispetto al 20 per cento prospettato da Msc e Lufthansa oltre a un peso specifico maggiore nelle decisioni che contano.



Gli altri temi

Da chiarire anche la questione dei vertici futuri, sui quali al momento non c’è nessuna certezza. Inutile nascondere che il futuro acquirente vorrebbe avere carta bianca così come sulle strategie, ma si punta ad avere un compromesso che non scontenti nessuno. Maggiori certezze vengono inoltre chieste sulla solidità finanziaria dei soggetti interessati: forse l’unico punto sul quale non dovrebbero emerge problemi. Infine l’uscita di scena futura del Governo: la richiesta sarebbe quella di fissare un prezzo già adesso per non incorrere nel rischio di una svalutazione.

Ma al di là di questi aspetti il nodo più grande resta quello dell’avvicinamento alle elezioni: se i tempi dovessero ulteriormente dilatarsi c’è il rischio che tutto possa saltare, considerando anche che dalla coalizione di destra non c’è alcuna volontà di procedere con la privatizzazione.