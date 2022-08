Boeing: luglio magro per consegne e ordini. Ma c’è il via libera per il B787

16:50

Perde la sfida con la storica rivale Boeing nel mese di luglio. Il confronto con Airbus sul periodo risulta addirittura impietoso considerando che il colosso americano si è fermato a quota 126 aerei ordinati e 26 consegnati contro, rispettivamente, 401 e 46 del competitor europeo.

Sul fronte delle consegne, per le quali la Boeing ha incontrato diverse difficoltà sul fronte delle forniture, la maggior parte degli aerei riguardavano il modello 737 Max.



Per la casa costruttrice tuttavia nel mese di luglio è arrivata anche una buona notizia destinata a sbloccare una parte del mercato, quella relativa al lungo raggio: la Faa ha infatti dato il via libera alle consegne dei B787 Dreamliner, ferme da oltre un anno per accertamenti. Il primo esemplare è arrivato nella flotta di American, ma in coda ce ne sono altri 120.