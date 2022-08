Airbus chiude un luglio da record: 401 ordini grazie al boom della domanda dalla Cina

09:29

Sono state le compagnie cinesi il motore delle vendite di luglio di Airbus, che chiude un mese da ricordare con oltre 400 aeromobili commissionati da parte di diversi vettori internazionali.

Per il consorzio europeo si tratta di un risultato un po’ a sorpresa dopo le performance in sordina fatte registrare durante il recente Farnborough Air Show in Gran Bretagna. Ma la Cina ha ribaltato le sorti con un totale di 292 prenotazioni, cento delle quali a un solo cliente, China Eastern.



Per quanto riguarda gli altri ordini, secondo quanto riportato da Simpleflying, figurano nomi illustri quali American Airlines, Jet2, Spirit Airlines, Delta Air Lines, Latam, easyJet e Turkish Airlines.