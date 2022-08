Airbus rallenta la produzione di nuovi aeromobili

14:01

Nuova tegola sul trasporto aereo, già messo in difficoltà dalla mancanza di personale che sta portando a ritardi, cancellazioni e riduzione della capacità degli aeroporti. Airbus ha infatti annunciato di aver rivisto i piani di produzione, con un rallentamento per la realizzazione degli aeromobili. L'azienda in questo momento ha ordini per 7mila aerei, ma le consegne per il 2022 sono state riviste al ribasso.

Una situazione che, come riporta preferente.com, si va ad aggiungere all'aumento della domanda di aeromobili da parte delle compagnie aeree, pronte ad aumentare le flotte per rispondere all'incremento della domanda del post-pandemia.



La causa del rallentamento di Airbus sarebbe la difficoltà di approvvigionamento, che ha portato a una revisione dei processi.



Nella prima metà del 2022 Airbus ha ricevuto 259 ordini, contro i 38 dei primi 6 mesi del 2021.