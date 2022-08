Emirates: tre giornate di recruiting a Venezia, Firenze e Roma

15:50

Emirates rilancia e organizza tre giornate di recruiting in Italia per reperire personale. I tre open day sono previsti per settembre a Venezia, Firenze e Roma e seguono le selezioni effettuate in giugno e agosto a Roma, Milano, Venezia, Bari, Palermo, Firenze, Genova e Ancona.

I nuovi eventi di selezione si svolgeranno a Venezia il 6 settembre presso l’Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano; a Firenze l’8 settembre presso l’Nh Firenze; a Roma il 10 settembre al Bettoja Hotel Mediterraneo.



La compagnia è alla ricerca di persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile.

Il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza. Tutto l'equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura della compagnia aerea a Dubai.

I candidati devono inviare una candidatura online con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente e dovranno essere pronti a trascorrere l'intera giornata sul posto.



Emirates offre ai candidati opportunità di carriera, con strutture di formazione e un'ampia gamma di benefit per i suoi dipendenti. Tutti i membri dell'equipaggio di Emirates risiedono a Dubai e godono di un pacchetto di lavoro che comprende una serie di benefit come uno stipendio esente da imposte, un alloggio gratuito fornito dalla compagnia, il trasporto gratuito da e verso l’aeroporto, copertura medica e sconti per lo shopping e le attività ricreative a Dubai. L'equipaggio di bordo di Emirates gode anche di agevolazioni di viaggio per sé, per le proprie famiglie e per gli amici in tutte le destinazioni raggiunte dalla compagnia aerea.