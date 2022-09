Ryanair chiuderà la base di Atene dalla fine di ottobre

09:18

Ryanair ha confermato la volontà di chiudere la sua base di Atene a partire dal prossimo 29 ottobre. La compagnia, quindi, non intende proseguire i collegamenti sulla capitale greca per il periodo invernale.

La notizia, riportata da TravelDailyNews, parte da una nota del vettore che sottolinea come la decisione di chiudere la base sia dovuta alla mancanza di incentivi alla compagnia per sostenere i periodi non di picco.



"Il governo greco non è riuscito a fornire alcun incentivo a lungo termine alle compagnie aeree per investire nell'aeroporto di Atene per periodi non di punta o per sviluppare il turismo in bassa stagione, come hanno fatto Spagna, Italia, Portogallo e Cipro” dice la compagnia.



Il vettore spiega, attraverso le parole del suo ceo, Eddie Wilson, di aver presentato al governo greco una serie di piani di sviluppo a cui non è stata data risposta. “Chiediamo nuovamente al ministro del Turismo, Vassilis Kikilias, di rispondere alle nostre proposte scritte di crescita in cui offriamo di trasformare il mercato turistico greco nei prossimi 5 anni raddoppiando il traffico a 10 milioni di passeggeri”.



Da qui la decisione di chiudere la base, come per altro fatto nel corso dell’estate con quella di Rodi.