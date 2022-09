Airbus, le previsioni: gli aerei in circolazione raddoppieranno entro il 2041

12:03

Raddoppio degli aerei in uso da qui al 2041. Airbus rilancia le sue previsioni di crescita del settore, anche se con una maggiore prudenza rispetto al passato. Il comparto ripartirà nel suo lavoro di ampliamento delle flotte e soprattutto della sostituzione dei mezzi più vecchi in favore di aerei maggiormente sostenibili, ma con un ritmo più lento sull’onda degli effetti della pandemia e di una crisi economica la cui fine non è al momento ipotizzabile.

Il settore fra vent’anni dovrebbe contare su circa 46mila velivoli, contro i 22.800 odierni. Di questi quasi 40mila non saranno tra quelli in circolazione oggi. Ancora una volta la parte del leone la faranno i modelli di corto-medio raggio a corridoio singolo, che copriranno l’80 per cento del totale.



Ottime prospettiva anche per quanto riguarda il segmento cargo, per il quale si prevede un aumento degli aerei del 50 per cento.